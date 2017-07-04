ЗСУ вдалося відбити атаку противника, у ворога - 18 загиблих, понад два десятки поранених

У перші дні липня в зоні проведення АТО терористи спробували піти в атаку, проте бійці ВСУ відбили наступ. Ворог зазнав значних втрат – вісімнадцять загиблих, понад двадцять тяжкопоранених і кілька одиниць знищеної техніки. Як передає replyua.net, про це повідомили волонтери фонду «Повернись живим» на сторінці організації в соціальній мережі Facebook.
«На північ від Луганської області регулярна армія окупантів ніяк не може вгамуватися, обстрілюючи населені пункти Жолобок, Кримське і Трьохізбенка. Подекуди ворог нахабно йде в наступ. Одне з таких наступів закінчилося для ворога швидко з підсумком: 18 загиблих, більше 20 тяжкопоранених і кілька одиниць знищеної техніки», - відзначають вони. Гарячими точками, за словами волонтерів залишаються Водяне, Красногорівка, Авдіївка та її околиці. Відновилися обстріли на Дебальцевському напрямку: «Снаряди калібру 120-мм десятками (і навіть сотнями) летять у бік наших оборонних позицій і в тил».
Водночас повідомляється про втрати серед українських захисників. Внаслідок ворожих обстрілів за останні дві доби загинули двоє представників Збройних сил України.