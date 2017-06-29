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Блогер: ще один терорист піде на добриво

Блогер: ще один терорист піде на добриво
Олександр Коваленко (Злий Одесит) уважно слідкує за долями терористів на Донбасі. Сьогодні, двадцять дев’ятого червня 2017 року, стало відомо про ліквідацію чергового терориста, - про це replyua.net інформує, посилаючись на дописи оглядача в Фейсбук.

Так, вчорашній день виявився доволі плодовитим – було нейтралізовано чимало проросійських бойовиків. Цього терориста по праву можна назвати інтернаціоналістом – іронізує блогер. Матковський Єгор Сергійович, тридцятого серпня 1985 року народження, отримав квиток на «експрес до дідів» якраз на День Конституції. Біографія Матковського міститься на сайті Миротворець. Чоловік походив з Молдови, де він пройшов строкову військову службу, після чого працював патрульним. Але у терориста щось не склалось, і вже за кілька місяців він змінив професію. Цього разу він послідовно спробував працювати танцюристом у нічному клубі, адміністратором закладу та фокусником.

Але і цього разу у Матковського щось не заладилось, тому він і мігрував на Кавказ. Там він успішно асимілювався, прийнявши іслам і взявши ім’я «Адам». З 2014 року Матковський почав «світитись» у складі інтернаціональної бригади терористів «Пятнашка». Ну що тут скажеш – може, дарма танцювати покинув? – підсумовує блогер.
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