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Один боєць ЗСУ загинув внаслідок використання бойовиками важкої артилерії

Один боєць ЗСУ загинув внаслідок використання бойовиками важкої артилерії
Протягом минулої доби бойовики здійснили 35 обстрілів позицій ЗСУ в районі проведення АТО на Донбасі, в результаті яких один військовослужбовець загинув і троє отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook, передає replyua.net.

«Під час здійснення половини з цих збройних провокацій противник застосовував міномети різних калібрів, один раз - ствольну артилерію. Без змін залишається тенденція активізації незаконних збройних формувань в темний час доби. Більше того, окупанти вчора в черговий раз відкривали вогонь по житловому кварталі одного з прифронтових населених пунктів», - наголошується в повідомленні. На приморському напрямку зафіксовано 9 порушення режиму припинення вогню. Позиції в околицях Лебединського, Водяного, Павлополю, Гнутового, Красногоровки і Мар'їнки бойовики обстрілювали з мінометів і піхотного озброєння, по околицях Тарамчук і Талаковка бойовики вели вогонь з гранатометів.

«В районі цього ж напрямку окупанти вчора вдень з міномета калібру 120-мм обстріляли житловий квартал Красногоівки. На щастя, в результаті цього обстрілу ніхто з місцевих жителів не постраждав », - наголошується в повідомленні.
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