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Через проблему з водопостачанням Торецьку загрожує гуманітарна катастрофа

Через проблему з водопостачанням Торецьку загрожує гуманітарна катастрофа
Представники української сторони СЦКК заявили, що в місті Торецьк, що на Донеччині склалась напрочуд критична ситуація довкола проблеми водопостачання, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Очільник міста Юрій Євсіков почав бити на сполох, попереджаючи центральну владу про можливу гуманітарну катастрофу. Відомо, що місто отримує воду по водоводу Горлівка-Торецьк, який внаслідок обстрілів на початку цього року зазнав пошкоджень. В зв’язку з цим щодня, за підрахунками комунальників, просто на землю витікає має 15 тисяч кубометрів води. Тому в місті працює жорсткий графік водопостачання, відповідно до якого мешканці Торецьку отримують воду лише 2 години на добу, а жителі наближених до населеного пункту селищ Північне та Залізне мають доступ до води лише по 2 години один раз на 2 доби. В зв’язку з підвищенням температури повітря у місті виникла потреба в більших запасах води.

Крім того, відомо, що в багатоповерхових будинках вода доходить лише до 2 поверху. Юрій Євсіков наголошує, що в Торецьку можуть почати поширювати інфекційні захворювання. Фахівці санепідемстанції з дня на день мають закрити місцеві дитячі садочки. Рятувальники привозять в місто цистерни з водою, але її не вистачає. При цьому, за словами міського голови, для ремонту ділянки водоводу необхідно не більше 10 годин, однак навіть на цей час бойовики не можуть надати гарантії режиму тиші.
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