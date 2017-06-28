Загиблий внаслідок підриву авто на Донбасі полковник СБУ був співробітником контррозвідки – Геращенко

Антон Геращенко, який є чинним народним депутатом, а також радником міністра внутрішніх справ, заявив, що вчора в результаті підриву автівки на території Донецької області загинув чоловік, який був співробітником контррозвідки СБУ, та ще 4 особи були поранені, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Таку інформацію Геращенко оприлюднив в ефірі телевізійного каналу «112 Україна». Він зауважив, що окрім загибелі половника Максима Шаповалова, автомобіль якого підірвався в Солом’янському районі столиці, постраждали від вибуху автівки співробітники Служби безпеки України на Донеччині. Нардеп повідомив, що під автомобіль, в якому пересувались фахівці української спецслужби, також заклали вибухівку. За попередніми даними, вибуховий пристрій був саморобним.
Геращенко висловив думку, що ця трагедія є свідченням того, що Російська Федерація не припиняє проти України диверсійно-терористичну війну. Крім того, на думку політика, ця війна Росії так швидко не закінчиться, і тому Київ має зосередитись на тому, щоб якомога краще фінансувати розвідку та контррозвідку, а також співробітники спецслужб України мають бути обачнішими.