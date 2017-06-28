У розвідці повідомили про факти розбрату серед бойовиків

На передових позиціях бойовики в стані алкогольного сп’яніння влаштували між собою перестрілку, в результаті чого було вбито одного з членів незаконних збройних формувань. Як інформує replyua.net, про це в Facebook повідомляє головне управління розвідки Міноборони України Повідомляється, що в самопроголошеній «Донецької Народній Республіці» не припиняються збройні сутички між бойовиками, що стає причиною небойових втрат.
«Внаслідок вживання алкогольних напоїв на передових позиціях між військовослужбовцями 5 окремої мотострілкової бригади (Макіївка) виникло збройне зіткнення, в результаті чого якого один з них був застрелений товаришем по службі», - йдеться в повідомленні. У розвідці також повідомили, що бойовики пограбували гараж місцевого жителя й викрали автомобіль.
В той же час, наголошується, що після знищення силами АТО розвідувальної групи в районі Знам'янки 24 червня не менше 200 бойовиків виявили бажання звільнитися зі своїх формувань. «Частина з них самовільно залишили місця несення служби, не чекаючи прийняття рішення командуванням про звільнення», - сказано в повідомленні.