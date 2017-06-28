Доба в АТО минула для втрат для ЗСУ

Протягом останніх 24 годин бойовики 31 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових в зоні проведення АТО на Донбасі. Як інформує replyua.net, про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook. «В результаті ворожих обстрілів за минулу добу жоден український військовий не зазнав поранень», - йдеться в повідомленні.
На приморському напрямку із використанням стрілецької зброї обстрілювали українські позиції в районі Гнутового і Павлополю. З автоматичних станкових гранатометів, стрілецької зброї та 82-мм мінометів обстрілювали захисників Мар'їнки. Увечері під гранатометний вогонь противника потрапили опорні пункти сил антитерористичної операції в районі Широкино і Лебединського. Увечері бойовики здійснили обстріл з мінометів калібру 82-мм по укріпленнях ЗСУ поблизу Гнутового. Всього на цьому напрямі вчора було зафіксовано 8 ворожих збройних провокацій.
«На донецькому напрямку 6 разів відкривався вогонь по українським воїнам, які тримають оборону на цій ділянці лінії зіткнення. Позиції українських Збройних Сил в передмісті Авдіївки проросійські терористи неодноразово обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. З 120-мм мінометів і зенітної установки противник днем бив по укріпленнях сил АТО поблизу Луганського. Кілька разів з мінометів калібру 82-мм, гранатометів різних модифікацій і стрілецької зброї бойовики обстрілювали українських військовослужбовців неподалік Кам'янки. Застосовуючи піхотне озброєння, НОФ також порушували перемир'я в районі Верхньоторецька », - повідомили в штабі АТО.