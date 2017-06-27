ЗМІ стали відомі важливі подробиці про захопленого в полон російського військового з Донбасу

У розпорядження журналістів потрапило підтвердження того, що один із бойовиків так званої «Луганської народної республіки» Віктор Агєєв, якого напередодні схопили українські військові неподалік села Жолобок, виявився росіянином, який служить за контрактом у Збройних силах Російської Федерації, інформує replyua.net з посиланням на Апостроф.
Інформацію про це підтвердили товариші по службі, а також мати захопленого громадянина Росії. Відомо, що Агєєв пішов служити за контрактом у березні цього року. До журналістів потрапило особисте листування росіянина з одним із товаришів по службі, в якому у Агєєва запитали, чи він часом не перебуває на території України. Він заявив, що він дійсно знаходиться на українських територіях, де служить контрактником, бо «йому достатньо платять». Журналісти також вийшли на матір Агєєва. Вона повідомила, що син востаннє розмовляв з нею по телефону 30 травня. Мати полоненого бойовика також розповіла, що після підписання контракту, Віктор Агєєв приїхав до Батайська, що в Ростовській області, на місце дислокації 22-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення ГРУ Генерального штабу Російської Федерації. Відповідаючи на питання представників ЗМІ, чи було їй відомо, що син воює в Україні, матір Агєєва зазначила, що він завуальовано говорив, що лише бере участь у навчаннях і «працює».
Варто відмітити, що за даними джерел ЗМІ у Міністерстві оборони України, відомо, що нині Віктора Агєєва передали представникам Служби безпеки України.