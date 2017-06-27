валюта
СпецтемаЖурналист: сегодня на 112-м и NewsOne была ночь живых мертвецов

ЗМІ стали відомі важливі подробиці про захопленого в полон російського військового з Донбасу

ЗМІ стали відомі важливі подробиці про захопленого в полон російського військового з Донбасу
У розпорядження журналістів потрапило підтвердження того, що один із бойовиків так званої «Луганської народної республіки» Віктор Агєєв, якого напередодні схопили українські військові неподалік села Жолобок, виявився росіянином, який служить за контрактом у Збройних силах Російської Федерації, інформує replyua.net з посиланням на Апостроф.

Інформацію про це підтвердили товариші по службі, а також мати захопленого громадянина Росії. Відомо, що Агєєв пішов служити за контрактом у березні цього року. До журналістів потрапило особисте листування росіянина з одним із товаришів по службі, в якому у Агєєва запитали, чи він часом не перебуває на території України. Він заявив, що він дійсно знаходиться на українських територіях, де служить контрактником, бо «йому достатньо платять». Журналісти також вийшли на матір Агєєва. Вона повідомила, що син востаннє розмовляв з нею по телефону 30 травня. Мати полоненого бойовика також розповіла, що після підписання контракту, Віктор Агєєв приїхав до Батайська, що в Ростовській області, на місце дислокації 22-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення ГРУ Генерального штабу Російської Федерації. Відповідаючи на питання представників ЗМІ, чи було їй відомо, що син воює в Україні, матір Агєєва зазначила, що він завуальовано говорив, що лише бере участь у навчаннях і «працює».

Варто відмітити, що за даними джерел ЗМІ у Міністерстві оборони України, відомо, що нині Віктора Агєєва передали представникам Служби безпеки України.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В Росії розповіли про наслідки нестачі води в Криму

Срочно: Эксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины
Важное за сутки
27 июн 2017
14489

Эксперт: появились предпосылки для возврата Крыма в состав Украины

Алексей Арестович, известный военный эксперт, считает, что российские власти не могут слишком длительное время держать полуостров в оккупации, и уже совсем скоро появятся предпосылки для возвращения

27 июн 2017
14184

Кремль открывает новый фронт, чтобы «подорвать» спокойствие в мирных городах Украины, – эксперт

Почти незаметно прошла информация о том, что «Эхо Москвы» запустило программу на украинском языке. Вести ее будет Матвей Ганапольский. Украинский блогер и политический эксперт Александр Хоруженко в

27 июн 2017
12987

Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев

Как передает replyua.net, сегодня лидер так называемой украинской оппозиции Юлия Тимошенко опубликовала в Facebook пост о том, что только полная перезагрузка власти может спасти страну. По мнению

27 июн 2017
10354

Мировому сообществу стоит задуматься над тем, чтобы Россию отключить от интернета насовсем, – Сазонов

СМИ сообщают о том, что впервые в истории Украины совершена массовая хакерская атака на сайты украинских государственных структур, в следствии чего лег даже сервер Кабмина. Подтвердил сильнейшую

Последние новости

Клімкін розповів коли чекати зустрічі в Нормандському форматі

Співробітники СБУ почали співпрацювати з міжнародними лабораторіями, які спеціалізуються на кібератаках

Вірус Petya.A вразив США

Журналіст: поки ми цього не зробимо, кров продовжуватиме литися

ЗМІ стали відомі важливі подробиці про захопленого в полон російського військового з Донбасу

Блогер: нові подробиці про полоненого росіянина

Кримський Бандерівець: Україна навчила кримчан поганому

Манн: неужели все украинцы такие, как Ляшко? Почему это чудище представляет Украину в Европе?

Кредит готівкою

Макрон запросив Трампа на національне свято

Новая Почта курьерская доставка по городу

У Шотландії змінили свої плани щодо референдуму

Рабинович розповів чого боїться Путін

Всупереч сміттєвій кризі: влада Львова визнана найпрозорішою

Слідчі забрали у Гужви закордонні паспорти

Журналіст: час жартів давно завершився

Европейские аналитики считают, что вирус произвели в США, а не в России

Корреспондент: как отреагирует Кремль, если только одно имя президента Франции у него вызывает аллергию?

Читати всім: як захистити свій комп’ютер від кібератаки

Еврокомиссия получила право начать переговоры по строительству «Северного потока-2»

 Новости за день