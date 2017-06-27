Блогер: нові подробиці про полоненого росіянина

Блогер Мирослав Гай на власній сторінці в Фейсбук додає кілька подробиць щодо особи російського військового, якого взяли в полон двома днями раніше, - про це інформує новинний портал replyua.net.
Так, за словами блогера, російський військовослужбовець, якого наші бійці затримали неподалік Желобка (Луганська область), виявився контрактником. З його матір’ю, Світланою Агеєвою, зв’язались журналісти. За її словами, син давно не виходив з нею на зв’язок – востаннє він телефонував їй це тридцятого травня цього року. З чого часу вістей від сина вона не отримувала, а тому хвилюється.
Крім того, жінка повідомила, що її син підписав контракт на проходження військової служби вісімнадцятого березня поточного року. Новим місцем дислокації її сина мав стати Батайськ (Ростовська область Російської Федерації) – саме там розквартировано двадцять другу окрему бригаду спеціального призначення ГРУ РФ. Про місцезнаходження сина їй нічого невідомо, з його командування з нею ніхто в контакт не вступав, - наголосив блогер. Нагадаємо, кількома днями раніше українські військовослужбовці знешкодили розвідувально-диверсійну групу з шести осіб неподалік населеного пункту Желобок. Один із затриманих виявився кадровим російським військовим.