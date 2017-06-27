Блогер: нові подробиці про полоненого росіянина

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Блогер Мирослав Гай на власній сторінці в Фейсбук додає кілька подробиць щодо особи російського військового, якого взяли в полон двома днями раніше, - про це інформує новинний портал replyua.net.Так, за словами блогера, російський військовослужбовець, якого наші бійці затримали неподалік Желобка (Луганська область), виявився контрактником. З його матір’ю, Світланою Агеєвою, зв’язались журналісти. За її словами, син давно не виходив з нею на зв’язок – востаннє він телефонував їй це тридцятого травня цього року. З чого часу вістей від сина вона не отримувала, а тому хвилюється.Крім того, жінка повідомила, що її син підписав контракт на проходження військової служби вісімнадцятого березня поточного року. Новим місцем дислокації її сина мав стати Батайськ (Ростовська область Російської Федерації) – саме там розквартировано двадцять другу окрему бригаду спеціального призначення ГРУ РФ. Про місцезнаходження сина їй нічого невідомо, з його командування з нею ніхто в контакт не вступав, - наголосив блогер. Нагадаємо, кількома днями раніше українські військовослужбовці знешкодили розвідувально-диверсійну групу з шести осіб неподалік населеного пункту Желобок. Один із затриманих виявився кадровим російським військовим.