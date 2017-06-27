Ситуація в АТО: У ЗСУ без втрат, терористи 18 разів відкривали вогонь

Протягом минулої доби проросійські найманці 18 раз обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook, передає replyua.net.
Зазначається, що серед українських військових втрат немає. В районі приморського напрямку противник активізувався з настанням сутінків - вели вогонь з 82-мм мінометів і великокаліберних кулеметів по укріпленнях сил АТО в районі Водяного. Зі стрілецької зброї обстріляли позиції біля Павлополю.
«На донецькому напрямку фактично всі обстріли відбулися поблизу Кам'янки і Авдіївки. Противник з гранатометів обстріляв позиції сил антитерористичної операції в районі Луганського, ввечері щільним вогнем з мінометів калібру 120 і 82-мм, гранатометів і стрілецької зброї різного калібру обстріляв опорні пункти ВСУ у Кам'янки. Більше того, 82-міномети і піхотне озброєння противник неодноразово застосовував в передмісті Авдіївки», - повідомили в штабі АТО. На луганському напрямку бойовики застосували кілька мін калібру 82-мм по позиціях українських захисників неподалік Жовтого. На світанку ворожі снайпери намагалися потрапити по військовослужбовцях України, які тримають оборону в районі Попасної та Новотошківки.