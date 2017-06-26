валюта
СпецтемаРогозін влаштував істерику із-за допису українського блогера

В ОРДЛО визнали неможливість продавати свої товари в Росії

В ОРДЛО визнали неможливість продавати свої товари в Росії
Самопроголошена влада так званої «ЛНР» визнали, що не можуть продати частину своїх товарів в Росії. Що б згладити ситуацію, вони прийняли рішення ввозити нереалізовану продукція назад на окуповану територію без мит. Про це йдеться в повідомленні прес-центру так званого «державного митного комітету» терористичної організації «ЛНР», інформує replyua.net.

Нововведення встановлені «законом», який вступив в силу на окупованій території Луганської області 25 червня.

«У зв'язку з переорієнтацією ринків збуту на Росію, підприємства зіткнулися з деякими проблемами. Буває так, що товар виїжджає з «ЛНР», доходить до замовника, а той від нього відмовляється. І наш підприємець змушений везти свій товар назад. У таких випадках, тобто у випадках реімпорту, ввізне мито тепер стягуватися не буде », - роз'яснив суть «закону» Андрій Карпак, який називає себе головою «ГТК «ЛНР». З повідомлення випливає, що нездатність підприємців так званої «ЛНР» реалізувати свою продукцію в Росії названа «форс-мажорами». Варто нагадати, що товарна блокада з боку України ОРДЛО почалася в травні поточного року.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Госпогранслужба: резко увеличилось число украинцев, уезжающих в Россию

Срочно: Эксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины
Важное за сутки
25 июн 2017
13684

Госпогранслужба: резко увеличилось число украинцев, уезжающих в Россию

В Государственной пограничной службе рассказали о том, что за первые пять месяцев текущего года, число украинцев, уезжающих в Россию, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

25 июн 2017
10483

Блогер: Садовий ризикнув і програв

Блогер Богдан Карпенко у дописі на персональній сторінці в Фейсбук пояснив до яких наслідків призведе організований мером Львова Андрієм Садовим мітинг, - про це інформує новинний портал replyua.net.

26 июн 2017
9070

Новина про постачання Україні летального озброєння викликала істерику в Росії

Російська Федерація виступила категорично проти того, аби в Україну постачався будь-який вид зброї. Як інформує replyua.net з посиланням на РІА Новини, про це заявив перший заступник голови комітету

Последние новости

В стране, запертой со всех сторон «демократическими» Китаем и Россией проходят выборы

Історик: настав час уже Нацбанку поголити наших київських князів

Голова правління Привату вирішив піти у відставку

Цимбалюк: Макрон без церемоний назвал Россию страной агрессором, а аннексию Крыма – циничным захватом

Будівлю в центрі Києва, яку знищила пожежа, закрили банером

В ОРДЛО визнали неможливість продавати свої товари в Росії

У Кремлі вже готові до будь-якого формату переговорів з Трампом

Эксперт: лишь спустя три года к украинцам пришло прозрение, что «народ Достоевского и Толстого» может быть таким отморозком

Блогер: Макрон передал привет Путину, подчеркнув, что Анна Ярославовна – это украинская княгиня

«Це відомо всім»: Макрон назвав Росію агресором на Донбасі

Приватбанк залишився без керівника

Не розібралися: Працівники Eclolines пояснили, чому відмовилися пропускати пасажирів по «безвізу»

Омелян: на украинский рынок может зайти крупнейшая авиакомпания США

Журналистка: спустя три года «Самопомич» умудрилась растратить весь свой рейтинг и опять стать региональной политсилой

Порошенко: уже скоро крымскотатарский и украинский флаги будут развеваться в Крыму

Томбинский: мировые лидеры практически забыли об Украине – их интересуют другие проблемы

Опрос: четверка самых знаковых людей для россиян – Сталин, Путин, Ленин и Петр І

Эксперты: на всех пляжах Одессы вода безопасна для купания

Спільна мета: Порошенко анонсував швидке повернення Криму

Боровик пояснив, чому дав інтерв'ю російському пропагандистському ЗМІ

 Новости за день