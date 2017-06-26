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Бойовики можуть вдатися до нових провокацій і звинуватити в цьому ЗСУ – СЦКК

Бойовики можуть вдатися до нових провокацій і звинуватити в цьому ЗСУ – СЦКК
Представники української сторони Спільного центру з контролю та координації заявили, що підконтрольні Росії бойовики можуть готувати нині нові провокації, аби згодом звинуватити у Збройні Сили України у тому, що вони зірвали так зване хлібне перемир’я, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Відповідну інформацію оприлюднив прес-центр штабу АТО. За даними СЦКК, оприлюднені у ЗМІ дані про те, що українські військові змогли знешкодити диверсійну групу, серед яких були російські військові, є свідченням того, що бойовики прагнуть активувати бойові дії. Представники СЦКК допускають, що для цього, ворожі сили можуть вдатись до серйозних провокацій та навіть терактів у містах на Луганському напрямку.

Варто нагадати, що представники сторін змогли напередодні домовитись в Мінську про нове перемир’я з 24 червня для того, щоб надати місцевим аграріям можливість зібрати врожай. Однак першого ж дня дії так званого хлібного перемир’я бойовики обстріляли українські позиції на Донецькому та Луганському напрямках, в тому числі з використанням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
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