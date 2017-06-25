У зоні АТО почала працювати патрульна база ОБСЄ

Представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ відкрили нову патрульну базу в зоні антитерористичної операції, на території якої можуть розміщуватися групи спостерігачів, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Об’єкт почав свою роботу в Попасній, що на Луганщині. Александр Хуг, який є першим заступником очільника СММ ОБСЄ, заявив, що, прагнучи дотримуватися принципу паритетності, міжнародна організація вирішила відкрити передові патрульні бази з двох сторін від лінії зіткнення для забезпечення моніторингу ситуації в регіоні. Передбачається, що патрульна база має дозволити співробітникам СММ ОБСЄ ефективніше виконувати свою роботу, зокрема, звітувати про безпекову ситуацію на Донбасі. Крім того, представники міжнародної організації прагнуть налагодити діалог з мешканцями регіону та дізнатись більше інформації щодо тих проблем, які їх турбують.
Александр Хуг зауважив, що в ОБСЄ бажали б організувати роботу ще декількох патрульних баз з обох сторін, однак для цього необхідно мати гарантії щодо безпеки роботи таких об’єктів. Передбачається, що на новій передовій патрульній базі цілодобово знаходитимуться 8 представників ОБСЄ. Їх ротація буде здійснюватись кожні 5 днів.