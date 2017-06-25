На Донбасі спіймали росіянина

У прес-центрі штабу АТО повідомили, що сьогодні, 25 червня, українським військовим владо ся знешкодити диверсійну групу на сході України, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Як доповіли у штабі антитерористичної операції, українські військовослужбовців змогли затримати 4 бойовиків та ще двоє, командир та один з диверсантів, були ліквідовані в результаті злісного опору бійцям сил антитерористичної операції. Як з’ясувалось згодом, загиблий командир виявився громадянином Росії, який приїхав з російського міста Кіров. Ще один чоловік зі сторони бойовиків, яких було затримано українськими військовими, також виявився росіянином, який прибув на територію Донбасу з Алтайського краю. У групи бойовиків вдалося вилучити 2 кулемета, 2 снайперські гвинтівки, автомати та РПГ-26. Чи зазнали в результаті цього протистояння втрат з української сторони, у штабі АТО не доповіли.
Варто нагадати, що днем раніше на території Донбасу почало діяти так зване хлібне перемир’я, про яке представники сторін домовилися напередодні у Мінську, аби місцеві жителі мали змогу зібрати врожай. Однак вже першого дня у штабі АТО повідомили про порушення домовленостей про режим тиші та нові обстріли бойовиків.