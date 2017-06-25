У СЦКК повідомила про нову масштабну екологічну загрозу на Донбасі

У штабі АТО заявили, що згідно з даними української сторони СЦКК місто Торецьк, що на Донеччині, стоїть перед техногенною загрозою через затоплені шахти в регіоні, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Наслідки для населеного пункту можуть бути нищівними, зокрема, мова йде про поширення небезпечних інфекційних хвороб, вибухи та отруєння. Це спричинено тим, що контрольовані Москвою бойовики не надають гарантій дотримання режиму тиші, аби ремонтники могли полагодити водовод «Горлівка-Торецьк». Як зазначили представники СЦКК, нині затопленими є шахта ім. Артема та «Південна». В результаті цього на поверхню землі почав підійматися метан, що вже потрапляє до підвалів як виробничих, так і житлових будівель. В подальшому це може закінчитися вибухами чи масштабними отруєннями людей.
За даними місцевих комунальників, щодня в місті на землю витікає майже 15 тисяч кубометрів води. Через такі величезні втрати у Торецьку було запроваджено графік постачання води, згідно з яким понад 34 тисяч людей мають безперешкодний доступ до води лише 2 години на добу. Представники комунальних служб переконані, що ремонт трубопроводу можливий за 2-3 дні, але для цього потрібно отримати гарантії зі сторони бойовиків, що вони не будуть обстрілювати регіон.