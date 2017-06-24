Блогери: затримано нову партію «зелених чоловічків»

Українські блогери повідомляють про чергове затримання російських солдатів, «яких там немає», у зоні проведення АТО, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.
Так, вітчизняні блогери Семен Кабакаєв та Мирослав Гай на власних сторінках в Фейсбук заявили, що у районі населеного пункту Желобок була затримана група у складі шістьох терористів. Двоє із них загинули під час бойового контакту. Із двох загиблих один – росіянин. Серед бойовиків, яких затримали живими, також один походить із російських збройних сил.
Як наголошує Мирослав Гай, у Четвертій Бригаді Другого Армійського корпусу ворога злякались не на жарт. Крім того, можна констатувати зрив так званого «хлібного перемир’я» (тимчасового припинення бойових дій задля безпечного збирання урожаю), домовленості про яке було досягнуто напередодні. Зараз на всіх ресурсах сепаратистів справжня істерика – намагаються з’ясувати кого саме було затримано і хто загинув внаслідок атаки на Збройні сили України. Самі винуваті, - зауважує блогер – не треба тут шастати. Нагадаємо, кількома днями раніше українська армія зайняла населений пункт Желобок, з якого можна здійснювати вогневий контроль прилеглої місцевості.