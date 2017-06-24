У ОБСЄ повідомили про пошкодження Південно-Донбаського водопроводу

Безпілотником СММ ОБСЄ було проведено огляд окремих регіонів Донбасу, в результаті якого представники міжнародної організації виявили велику течу на ділянці Південно-Донбаського водопроводу, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Відповідну інформацію представництво СММ ОБСЄ опублікувало на власній сторінці в соціальній мережі Twitter сьогодні, 24 червня. Представники місії зауважили, що проведення ремонтних робіт на цій ділянці життєво важливо для 1,5 мільйонів осіб, які мешкають, як на підконтрольних Києву територіях, так і в окупованих бойовиками районах Донбасу. Александр Хуг, який є заступником місії ОБСЄ в Україні, зазначив, що робітники комунального підприємства готові до проведення ремонту, а спостерігачі ОБСЄ готові забезпечити моніторинг ситуації, однак представники організації не знають, чи готові дотримуватися режиму тиші сторони конфлікту.
Варто нагадати, що в травні через збільшення кількості обстрілів було пошкоджено 2 водоочисні станціях Південно-Донбаського водогону, в результаті чого 400 тисяч людей не мали питної води.