Результати першого дня хлібного перемир’я на Донбасі: 2 загиблих, 2 поранених і нові обстріли бойовиків

Сьогодні, 24 червня, на території Донбасу почало діяти так зване хлібне перемир’я, про яке напередодні вдалося домовитися представникам сторін на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську, аби місцеві мешканці мали змогу провести збір урожаю. Однак режим припинення вогню в суботу знову було порушено, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
За даними прес-центру штабу антитерористичної операції, в інформації актуальній на 18 годину повідомляється, що першого дня хлібного перемир’я на Донбасі загинули 2 бійці Збройних Сил України таще 2 було поранено. Українська сторона зафіксувала 6 обстрілів бойовиків на Луганському та Донецькому напрямках. В районі Приморського напрямку було спокійно. Як повідомляють в штабі АТО, обстріли сепаратистів відбувалися здебільшого до 8:00.
Крім того, українська сторона зафіксувала використання підконтрольними Росії бойовиками стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів,протитанкових гранатометів та заборонених Мінськими угодами 120-мм мінометів.