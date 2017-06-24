Казанський: «годувати Україну» більше не вийде, вугільну промисловість Донбасу зруйновано

Журналіст Денис Казанський у дописі в соціальній мережі розповідає про те, як занепадає вугільна промисловість окупованого Донбасу, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.
Так, журналіст, посилаючись на російське агентство REGNUM, повідомляє, що вугільна промисловість непідконтрольних територій деградує шаленими темпами. Зокрема, з першого липня 2017 року «міністерство вугілля та енергетики» терористичного угруповання ДНР переводить всі підприємства вугільної промисловості на дводенний робочий тиждень. Причина в тому, що, будучи позбавленими українського ринку збуту, шахти працюють практично «на склад». Новий графік роботи означатиме, що зарплатня шахтарів впаде більше ніж удвічі. Робітники деяких шахт – наприклад, «Комсомолець Донбасу» - підуть у безстрокові неоплачувані відпустки.
Хто б міг подумати, - іронізує Казанський. Він згадує, що будь-хто, хто в 2014 році наважувався закликати до здорового глузду, автоматично зараховувався до когорти «бандерівців» і «фашистів». Відтак, владу на Донбасі захопили ідіоти-українофоби, які знищили все, до чого дотягнулись їх руки. Цікаво, де всі ті, хто стверджував, що «годує Україну»? Чому не можуть нагодувати самі себе? – цікавиться Казанський.