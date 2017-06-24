На Западе озвучили важное предложение по Донбассу

В беседе с журналистами ZN.UA руководитель делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) Алан Эшлиманн заявил о назревшей необходимости создать «зоны безопасности» рядом с объектами инфраструктуры, связанные с водоснабжением Донбасса. Об этом сообщает replyua.net. Со слов Эшлиманна, на расположенных на Донбассе фильтровальных станциях сохраняются значительные запасы хлорида, который традиционно используют в процессе очищения воды, и если происходит прямое попадание, хлорид может загрязнить воздух и тысячи людей могут пострадать.
«В связи с этим, суть нашего предложения заключается в создании зон безопасности в районе Верхнекальмиусской и Донецкой фильтровальных станций, а также водопровода, который от нее отходит. Далее такие же действия нужно будет провести в районах Золотого—Первомайска, 3-й насосной станции и водопровода от нее к Горловским фильтровальным станциям №1 и 2, и в районе Петровского водозабора», – заявил Эшлиманн.
Возглавляющий делегацию МККК отметил, что концепцией зон безопасности предполагается возможность выведения персонала и оборудования с некоторых объектов и участков, расположенных вблизи от них.