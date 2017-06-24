На Донбасі зірвали хлібне перемир’я

Протягом останньої доби за станом на 6 годину ранку російсько-терористичні бандформування 48 разів відкривали вогонь по позиціях збройних сил України, зокрема 14 разів - з артилерії, яка заборонена Мінськими домовленостями. Про це інформує replyua.net. В результаті обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали поранення.
На Луганському напрямку зафіксовано 27 фактів застосування противником зброї. Гаряче було в районі Бахмутської траси, де незаконні збройні формування неодноразово накривали щільним вогнем з мінометів калібру 120 і 82 мм, 122-мм артилерії позиції українських воїнів поблизу Кримського.
Крім того, вже ввечері бойовики «Л/ДНР» відкривали вогонь з мінометів по опорних пунктах ВСУ біля Новотошківського, Новоалександровки, Новозванівки, Щастя і Попасної. Також протягом дня з піхотного озброєння бандити били в районі Лобачова, Дінця і Нижньотепле. На Приморському напрямку противник ще вранці обстріляв опорні пункти сил АТО в районі Широкиного і Водяного з 122-мм артилерійських систем, після чого майже не застосовував зброї днем. Втім, з настанням сутінків бойовики знову активізувалися.