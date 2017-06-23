Бойовики «ЛНР» вигадали нову байку для залякування мешканців окупованих районів Донбасу

Ватажки так званої «Луганської народної республіки» забороняють співробітникам освітньої сфери окупованих районів навідуватись на підконтрольні Києву українські території, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Зокрема, відомо, що освітян змушують підписувати документ, в якому вказується, що вони згодні відмовитися від поїздок на мирні території України. За даними журналістів, такі «накази» вже отримали працівник університету ім. Даля та сільськогосподарського університету. Бойовики забороняють місцевим жителям відвідувати не тільки інші області України, а й також так звану сіру зону, куди жителі окупованих територій зазвичай часто їздять для купівлі товарів та вирішення адміністративних питань.
Свій наказ ватажки терористичного угрупування «ЛНР» аргументували залякуванням, що нібито «на підконтрольних Києву територіях збільшилась кількість випадків затримань жителів так званої республіки та подальшого утримання їх в якості полонених військовими Збройних сил України та співробітниками українських спецслужб».