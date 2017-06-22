Ватажки «ДНР» не в змозі контролювати підконтрольних їм бойовиків – Хуг

Александр Хуг, який обіймає посаду першого заступника голови СММ ОБСЄ, вважає, що скоєний бойовиками напад на представників моніторингової комісії поблизу Ясинуватої є свідченням того, що ватажки так званих республік не здатні контролювати членів свого озброєного угрупування, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Хуг нагадав про інцидент, який трапився напередодні 20 червня, коли озброєний представник так званої «ДНР» поблизу залізничної станції в окупованій Ясинуватій прагнув здійснити напад на представників СММ ОБСЄ, які перебували в патрульних автомобілях в тому районі. Хуг відмітив, що це загалом неприйнятно, що так звана «Донецька народна республіка» не в змозі контролювати в цьому районі ситуацію та людей, які підконтрольні ватажкам сепаратистів.
Крім того, представник міжнародної організації наголосив на важливості, аби ті особи, які причетні до цього агресивного акту, були притягнуті до відповідальності. У ОБСЄ вважають, що бойовики мають показати на практиці, що вони розуміють повноту власних зобов’язань щодо виконання Мінських домовленостей.