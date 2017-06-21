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На Донбасі запровадять «хлібне перемир’я»

На Донбасі запровадять «хлібне перемир’я»
Представникам Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на території Донбасу вдалося досягти під час сьогоднішнього засідання в Мінську спільного рішення щодо необхідності запровадження режиму припинення вогню на період, коли буде відбуватись збір врожаю, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Звернення з цього приводу раніше неодноразово надсилали представники місцевих рад. Речниця українського представника в ТГК Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що хлібне перемир’я, важливе для аграріїв регіону, почне діяти з 24 червня поточного року.

Оліфер зауважила, що позиція української сторони під час переговорного процесу в Мінську залишається незмінною. Зокрема, вона наголосила, що блок питань, які стосуються безпеки є ключем до виконання всього пакета Мінських домовленостей. Представниця Кучми відмітила, що нині важливо досягти повного дотримання режиму тиші, виведення з території Донбасу російських військових сил й важкого озброєння, а також надання доступу представникам СММ ОБСЄ до всієї території регіону.
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