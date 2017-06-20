Доба в АТО: внаслідок використання бойовиками важкого озброєння четверо бійців ЗСУ отримали поранення

Протягом минулої доби бойовики здійснили 43 обстріли позицій ЗСУ в зоні проведення АТО на Донбасі, внаслідок чого поранення отримали четверо українських військовослужбовців. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook, інформує replyua.net.
«На приморському напрямку зафіксовано 19 обстрілів позицій українських військових. Опорні пункти наших військовослужбовців поблизу Широкиного, Водяного, Лебединського, Талаківки, Гнутового, Березового і Мар'їнки бойовики обстрілювали з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї, іноді застосовуючи зенітні установки і озброєння БТР, в околицях Павлополю - з мінометів калібру 82-мм, по Талаківці вів вогонь ворожий снайпер», - наголошується в повідомленні. Найбільша вогнева активність на донецькому напрямку, як і раніше, сконцентрована на південних передмістях Авдіївки – проросійські найманці застосовували піхотне озброєння і зенітні установки. Позиції в околицях Кам'янки, Зайцевого і Новолуганського бойовики обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї.
«Луганське напрямок. Гаряче було в районі Бахмутської траси. Поблизу Кримського російсько-терористичні бандформування три рази використовували проти українських захисників міномети калібру 120-мм. Також там окупанти досить інтенсивно били з 82-мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Крім того, без застосування артилерії бойовики здійснювали обстріли позицій ВС України, які розташовані неподалік Станиці Луганської, Новозванівки, Жовтого, Айдару і Новоалександровки », - відзначають в штабі АТО.