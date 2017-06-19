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Блогер про АТО: літо та осінь будуть цікавими і «спекотними»

Блогер про АТО: літо та осінь будуть цікавими і «спекотними»
Блогер Мирослав Гай у своєму дописі в Фейсбук аналізує тенденції, які мають місце в Україні протягом останніх кількох тижнів, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.

Блогер зауважує: подивіться, куди все йде. По-перше, по всій країні продовжуються навчання – як для контрактників, так і для резервістів. Крім того, вже прийнято рішення про те, що офіцери, які свого часу закінчили навчання на військових кафедрах, але не мають досвіду участі в бойових діях, мають бути мобілізовані на півтора роки для перепідготовки та проходження служби. Також Кабінет міністрів вже передав до парламенту розроблений ним проект закону «Про мобілізаційну підготовки та мобілізацію», який замінить чинний однойменний закон.

Більше того – як в уряді, так і в комітетах ВРУ ведеться законотворча робота з приводу зміни формату антитерористичної операції. Ймовірно, відповідно до нового закону ЗСУ отримають більше повноважень вздовж лінії розмежування. І не варто забувати про фон, на якому це все відбувається: зустріч президента з Трампом, масові соціальні опитування про ставлення до вступу до НАТО, спільні військові навчання із залученням іноземних інструкторів, продовження дії санкцій проти РФ та «невдале приземлення» російського літака в Сирії. Все свідчить про те, що на нас чекають дуже цікаві літо та осінь. І дуже «спекотні», - прогнозує блогер.
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