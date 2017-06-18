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Казанський: коли хтось почне історію про українських «карателів», покажіть йому це відео

Казанський: коли хтось почне історію про українських «карателів», покажіть йому це відео
Журналіст Денис Казанський продовжує роботу щодо документування злочинів, вчинених путінськими вояками на території України, - про це інформує replyua.net з посиланням на блог оглядача на платформі порталу «Обозреватель».

Так, Казанський зауважує, що війна з російськми окупантами тягнеться вже більше трьох років і кінця-краю їй поки що не видно. Дуже багато подій 2014-2015 років вже не такі яскраві у нашій пам’яті. У той же час, про дещо ми дізнаємось лише зараз. Якби то не було, інформацію про війну ми не тільки не маємо права забути, ми повинні донести її до наших нащадків. На початку війни, коли ще не говорили про військову цензуру, було знято чимало фото та відео. Деякі ролики та світлини відразу ж потрапили в мережу і призвели до значного резонансу, дещо ж стало відомим широкому загалу лише зараз.

Наприклад, є відео, «залите» на Ютуб ще першого вересня 2014 року. Щоправда, автор назвав його «Козаки із «Граду-П» та 152 мм гаубиці знесли блокпост нацгвардії в Лутугіно», але назва не відповідає дійсності. Насправді, російський автор, який не надто добре знає географію, зобразив обстріл Білого Лутугинського району. Вояки б’ють точно по житлових кварталах. Коли наступного разу хтось почне верещати про «українських карателів», просто продемонструйте йому таке відео, - наголошує Казанський.
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