Донецьку фільтрувальну станцію обстрілювали 9 разів в цьому році – ОБСЄ

В 2017 році Донецьку фільтрувальну станцію обстрілювали щонайменше дев’ять разів, в результаті чого вона припиняла свою роботу на 45 днів, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Відповідну інформацію оприлюднило представництво Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території України у соціальній мережі Twitter. У ОБСЄ наголосили, що існує єдиний спосіб для виправлення такої ситуації – зупинити бойові дії на території Донбасу. Також у відомстві зауважили, що в минулому місяці спостерігачі спецмісії ОБСЄ були залученні до робіт над проведенням ремонту 11 пошкоджених об’єктів інфраструктури регіону. У ОБСЄ запевнили, що представники міжнародної організації готові сприяти проведенню ремонтних робіт, однак в першу чергу в СММ наголошують на важливості дотримання сторонами конфлікту режиму тиші.
Варто нагадати, що раніше перший заступник керівника СММ ОБСЄ Александр Хуг повідомляв, що протягом 5-11 червня було зафіксовано збільшення кількості порушень режиму тиші на 75 %. Зокрема, було зафіксовано більше 1200 вибухів.