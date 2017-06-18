Тимчук про істерику Кремля: причина очевидна

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Блогер і народний депутат Дмитро Тимчук на власній сторінці в соціальній мережі пояснив причини гучної реакції російських властей на можливість застосування «хорватського сценарію», - про це повідомляє інформаційний портал replyua.net.Так, блогер заявив, що у Кремлі сталась справжня істерика – перспективу застосування до проблеми на Донбасі хорватського сценарію серед московських політиків не розкритикував тільки лінивий. За словами Тимчука, ця гучна реакція – чудова ілюстрація прислів’я «на злодієві й шапка горить». Справа в тому, що реалізація заходів, аналогічних до тих, які мали місце в Хорватії, повністю «помножить на нуль» всі зусилля Кремля щодо розв’язання кривавої авантюри на Донбасі.Як нагадує Тимчук, хорватський сценарій включав у себе, по-перше, припинення будь-якої воєнної допомоги терористам, по-друге, інтеграцію контрольованих сепаратистами територій до «материнської держави». За словами блогера, реалізація цих заходів означатиме, що всі російські військові з Донбасу зникнуть, залишаться лише розрізнені банди мародерів, що ще раз підтвердить той факт, що в ОРДЛО обмаль справжніх, ідейних сепаратистів. Звісно, у Кремля істерика, і Путін не ідіот, щоб погодитись на це. Саме тому Україна має всіма силами прагнути реалізації «хорватського сценарію», - наголошує Тимчук.