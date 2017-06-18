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В зоні АТО за минулу добу п’ятеро українських військових отримали поранення

В зоні АТО за минулу добу п’ятеро українських військових отримали поранення
За інформацією на 06:00, протягом минулої доби бойовики «ЛДНР» 66 разів відкривали вогонь по позиціях збройних сил України, внаслідок чого п'ять українських військовослужбовців отримали поранення. Як передає replyua.net, про це на своїй сторінці в Facebook інформує прес-центр штабу АТО. Зокрема, наголошується, що майже третина ворожих обстрілів відбулася із застосуванням противником важкого артилерійського озброєння.

На Приморському напрямку бойовики 28 разів стріляли по опорним пунктам сил АТО. Під ворожий вогонь з 120-мм мінометів вчора потрапили українські позиції в районі Гранітного, Чермалик та Широкиного. Також по захисникам Широкиного незаконні збройні формування били з танку.

Більше того, по бійцям Збройних сил, які тримають оборону біля Новоселівки Другої, противник випустив майже півтора десятка артилерійських снарядів з 122-мм гаубиць. З менш потужних вогневих засобів, гранатометів і стрілецької зброї, бойовики неодноразово відкривали вогонь по українським укріплень поблизу Павлополю, Славного, Гнутового, Тарамчука, Талаківки, Водяного, Мар'їнки, Красногоровки і інших населених пунктів.
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