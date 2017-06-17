Блогер: готується новий проект – утилізація «ополченців»

Блогер та громадський активіст Мирослав Гай на персональній сторінці в Фейсбук роз'яснив основні тенденції, які мають місце на окупованій частині Донбасу, - про це інформує новинний інтернет-портал replyua.net.
Так, блогер повідомляє, що поки Україна будує стіну на кордоні з Росією, у Москві обрали дещо інший шлях. Зараз росіяни будують стіну на кордоні з неконтрольованими Україною територіями Донецької та Луганської областей. Блогер цікавиться – чи всі так звані ополченці розуміють які наслідки це для них тягне?
А наслідок для них один – пояснює Гай – скоро російських терористів відвідає біла пухнаста полярна тваринка. З боку контрольованої території їх будуть давити ВСУ. Коли вони побіжать до Росії, на кордоні їх чекатимуть реконструктори (ймовірно, блогер натякає на російського терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна), одягнені в форму НКВД. Вже почався новий проект – утилізація так званого ополчення. Нагадаємо, два дні тому український волонтер Роман Донік поширив інформацію, що Ігор Стрєлков-Гіркін закликає російських терористів виходити з української території, обіцяючи їм «зелений коридор» протягом двох тижнів – мовляв, фінансування проекту з боку Кремля закрито, а боєкомплект більше не постачатиметься.