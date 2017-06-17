На Донбасі бойовики добу тримали у ямі чотирьох підлітків

У непідконтрольному українській влади місті Новоазовськ проросійські найманці майже добу утримували чотирьох місцевих підлітків через те, що ті збирали гільзи на закритій для цивільних осіб території. Як передає replyua.net, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці в Facebook.
«У з'єднаннях та частинах 1, 2 АК ВС РФ збільшилася кількість випадків застосування командним складом надмірних покарань підлеглих і цивільних осіб, затриманих в районах розташування підрозділів, зокрема: військовослужбовців за незначні порушення військової дисципліни відправляють «на яму» (обвинувачених кидають в спеціально вириті котловани , з яких неможливо самостійно вибратися, харчування і воду їм можуть не давати кілька діб)», - говориться в повідомленні відомства. Відзначається, що наказ по утриманню підлітків в ямі віддав командира одного з підрозділів піхоти бойовиків «Л/ДНР» в Новоазовську.
«За наказом командира одного з підрозділів 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК «на ямі» майже добу утримували четверо місцевих підлітків за збір гільз на забороненої для цивільних території, - йдеться в повідомленні розвідників.