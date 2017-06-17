Ситуація в зоні АТО: один український військовий загнув, троє отримали поранення

Протягом минулої доби проросійські бойовики здійснили 67 обстрілів позицій Збройних сил України в районі проведення антитерористичної операції, в результаті чого один український військовослужбовець загинув і троє отримали поранення. Про це інформує replyua.net з посиланням на прес-центр штабу АТО. «Найбільше противник активізувався з настанням сутінків. А майже третина цих обстрілів характеризується використанням бойовиками артилерійського озброєння, яке заборонено Мінськими домовленостями», - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці прес-центру штабу АТО в Facebook.
Крім того, відомо, що на Приморському напрямку бойовики обстрілювали позиції українських Збройних сил поблизу Богданівки з мінометів калібру 120 мм, Красногорівки - з мінометів калібру 82 мм. Широкино, Павлопіль, Чермалик, Талаківка і Новотроїцьке були обстріляні з гранатометів і стрілецької зброї.
На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали передмістя Авдіївки з танків, мінометів і менш потужного озброєння, Верхньоторецьке, Новогородської, Луганське та Троїцьке - з мінометів різних калібрів, Піски - з гранатометів. В околицях Дослідного зафіксована активність ворожого снайпера.