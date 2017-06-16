На Донеччині виявили інформатора сепаратистів

У місті Волноваха, що в Донецькій області, українськими силовиками було затримано чоловіка, який надавав бойовикам інформацію про Збройні сили України, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Відповідну інформацію оприлюднило представництво Національної поліції Донеччини. Поліцейські розповіли, що чоловік, використовуючи радіоапаратуру, передавав дані стосовно місцезнаходження, позицій та переміщення українських військовослужбовців. Чоловікові 65 років і він захоплюється радіоапаратурою. Як стало відомо, він використовував однакові частоти радіоефіру із підконтрольними Росії бойовиками, надаючи їм всю відому йому інформацію про ЗСУ. Співробітникам правоохоронних органів вдалося завдяки спеціальній апаратурі отримати підтвердження щодо незаконної діяльності мешканця Волновахи. Поліцейські провели в будинку, де проживає 65-річний чоловік, обшуки та вилучили речові докази, які підтверджують інформацію про його незаконну діяльність.
На даний момент правоохоронці почали кримінальне провадження і чоловікові загрожує тюремне ув’язнення на строк до п’яти років.