Мешканцям Донбасу відновили водопостачання

Південно-Донбаський водовід, робота якого нещодавно була порушена через обстріли, у четвер, 15 червня, відновив свою роботу. Як інформує replyua.net, про це повідомляє українська сторона СЦКК на Facebook сторінці прес-центру штабу АТО.
«Українська сторона СЦКК повідомила, що 15-го червня пуско налагоджувальні роботи на Південно-Донбаському водоводі було завершено. Насосна станція першого підйому водогону знову працює на повну потужність та забезпечує водою населення Донбасу», - йдеться в повідомленні. У СЦКК наголосили, що ця станція є одним з найбільш важливих вузлових об'єктів в системі водопостачання цілого регіону і, як і інших критичних об'єктів цивільної інфраструктури Донбасу, знаходиться під особливого увагу керівництва АТО.
«Всі ці об'єкти мають постійні гарантії безпеки з боку ЗСУ в як той час, з боку незаконних збройних формувань ОРДО такі гарантії відсутні. У зв’язку цим важко передбачити, скільки часу насосної станції зможе працювати в штатному режимі», - наголошується в повідомленні. Як повідомлялося 8 червня через зупинки насосної станції першого підйому Південнодонбаська водопроводу після обстрілу припинена подача води з каналу Сіверський Донець - Донбас на 4 фільтрувальних станції.