Кількість порушень режиму тиші на Донбасі різко зросла – ОБСЄ

У ОБСЄ заявили, за останній тиждень на Донбасі спостерігається різке зростання кількості порушень режиму припинення вогню, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Про це повідомив на брифінгу Александр Хуг, який обіймає посаду першого заступника керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Він зауважив, що з 5 по 11 червня представники ОБСЄ зафіксували різке збільшення кількості обстрілів на Донбасі, якщо порівнювати з попереднім тижнем. Зокрема, порушувати режим тиші на сході України почали на 75 % частіше. При цьому бойовики, за даними співробітників СММ ОБСЄ все частіше використовують при цьому заборонене Мінськими домовленостями озброєння. У ОБСЄ також зафіксували більше 1200 вибухів від вогню з танків, мінометів та артилерії.
Варто нагадати, що прес-служба Нацполіції в Донецькій області повідомила, що в результаті обстрілів Мар’їнки бойовиками зранку, 15 червня, було пошкоджено два десятки будівель житлового сектору, двоє з яких були повністю зруйновані, а решта потребують ремонту. За даними української сторони, бойовики обстрілювали населений пункт з «градів».