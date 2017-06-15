Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу

Український волонтер та відомий блогер Роман Донік на персональній сторінці в Фейсбук поділився несподіваною новиною, яка може повністю змінити хід війни на Донбасі, - про це повідомляє інформаційний інтернет-портал replyua.net.
За словами Доніка, на території ОРДЛО з’явились кілька тисяч листівок. На них зображено записку нібито від Стрелкова-Гіркіна (російський терорист, який у 2014 році утримував Слав’янськ, а потім втік до РФ). У листівці російським бойовикам гарантують встановлення «зеленого коридору» на два тижні. Решті, хто не брав до рук зброю, можна лишатись – мовляв, «укри» не чіпатимуть. Крім того, повідомляється, що боєкомплект, який невдовзі завезуть, буде останнім, і підтримки з боку Російської Федерації більше чекати не варто. Люди, знайомі з Гіркіним, стверджують, що і підпис, і почерк дуже схожі.
Донік зауважує, що у цьому контексті цікаво виглядає захід на окуповану територію чергового «гуманітарного конвою». Більше того, листівки розповсюджують у глибокому тилу російських терористів – якраз після того, як Турчинов і Порошенко зробили доволі гучні заяви про припинення АТО. Загалом, назріває щось дуже цікаве, - переконаний Донік.