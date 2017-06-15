Ситуація в зоні АТО: бойовики використовують танкові гармати, троє українських військових отримали поранення

Протягом минулої доби проросійські найманці 55 раз відкривали вогонь по українських військових в зоні проведення АТО на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Facebook, інформує replyua.net.
«Вчора в результаті обстрілів ворожих військ троє українських воїнів отримали поранення. На приморському напрямку противник з мінометів калібру 120-мм обстрілював зміцнення сил АТО в районі Миколаївки. З 122-мм ствольної артилерії - українські позиції поблизу Чермалик. З мінометів калібру 82-мм бойовики били поблизу Красногоровки. Крім того, під ворожими обстрілами вчора неодноразово виявлялися українські воїни, які тримають оборону в районі Павлопіль, Талаківці, Водяного, Лебединського, Широкино, Гнутове і Мар'їнки. Там загарбники в основному застосовували гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети і інше піхотне озброєння. Всього за минулу добу на цьому напрямку зафіксовано 23 ворожі збройні провокації.
На луганському напрямку було здійснено 19 ворожих обстрілів. Там з мінометів, калібру 120-мм, бойовики били по позиціях сил АТО в районі Катеринівки, Новоалександровки, Щастя і Трьохізбенка. Поблизу цих населених пунктів, а також неподалік від Жовтого, Новотошковкі, Кримського, Троїцького і Станиці Луганській, противник неодноразового відкривав вогонь по нашим оборонним укріпленням з гранатометів і стрілецької зброї різних калібрів.