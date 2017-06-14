Сліпий навчить глухого: «ДНР» та Абхазія підписали угоду про співпрацю у сфері науки

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Функціонери так званої Донецької народної республіки знайшли для себе гідних «друзів» , - про це replyua.net стало відомо з матеріалів «Федерального агентства новостей».Так, сьогодні, чотирнадцятого червня 2017 року, стало відомо про дійсно «епохальну» подію – представники фейкових держав - Донецької народної республіки та Абхазії підписали міжвідомчий меморандум про співпрацю. Підписання відбулось в Сухумі, куди прибула «міністр освіти і науки» так званої ДНР Лариса Полякова. Там її зустрів «колега» Адгур Какоба, з яким «міністр» і знайшла спільну мову.У соціальних мережах вже встигли прокоментувати цю новину. Так, грузинський оглядач Олег-Сандро Панфілов проіронізував «в натурі будуть освітою ділитись, без базара». Інших користувачів соціальної мережі теж неабияк розвеселила ця інформація – за їх словами, це випадок, коли немає ні освіти, ні науки, проте відповідні «міністерства» обидві недодержави все-таки створили. «Черговий беззмістовний папірець підписано у спробах довести хоча б комусь свою суб’єктність», - зазначають інші коментатори. Проте найбільше повеселились ті, хто вважає, що Полякова просто поїхала на «курорт», а там сумістила «приємне з корисним».