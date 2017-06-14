Водопостачання для Донбасу: Жебрівський повідомив хорошу новину

Насосна станція Південнодонбаського водопроводу вже відремонтована та запущена для роботи у тестовому режимі. Як передає replyua.net, відповідну інформацію на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив Павло Жебрівський, глава Донецької військово-цивільної адміністрації.
«Насосну станцію відремонтували і запустили в тестовому режимі. Як повідомляє мені керівництво «Води Донбасу», зараз в систему закачують воду малими агрегатами», - написав він. Якщо тестування пройде успішно, то в четвер вранці станція запрацює на повну потужність. «Відповідно, завтра до вечора вода буде в кранах у людей», - додав Жебрівський.
Як відомо, 8 червня Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб повідомляло, що насосна станція першого підйому Південнодонбаського водопроводу зупинила роботу через обстріли бойовиків. 10 червня станцію запустили в роботу, але через годину почався сильний обстріл. 11 червня робота станції знову була зупинена. Через зупинку насосної станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу після обстрілу було припинено подачу води з каналу Сіверський Донець - Донбас на 4 фільтрувальних станції.