Бойовики почали стягувати танки до лінії розмежування

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала біля лінії розмежування на Донбасі на непідконтрольною Україні території танки і бронетехніку. Як інформує replyua.net, про це повідомляється в звіті СММ. «У непідконтрольних уряду районах неподалік села Заїченко (26 км на північний схід від Маріуполя) члени патруля Місії вчергове бачили 2 самохідні гаубиці (2С1 «Гвоздика», 122 мм), розміщені там з порушенням ліній відведення, 9 червня СММ знову зафіксувала 1 танк (Т-64) поблизу села Сокільники (38 км на північний захід від Луганська)»,- повідомили в СММ.
У непідконтрольних Києву районах члени патруля Місії виявили один МТ-ЛБ, одну броньовану машину типу БМП і свіжі сліди танка (Т-72) в селі Пікуза (колишнє Комінтернівське, 23 км на північний схід від Маріуполя), а також один бронетранспортер (типу МТ-ЛБ) поблизу Заїченка. 8 червня СММ виявила один МТ-ЛБ неподалік с. Сміливе (31 км на північний захід від Луганська). 9 червня було зафіксовано одну БМП-2 та ще 4 броньовані машини типу БМП неподалік Сокільників.
Зазначимо, що до вечора 13 червня на донецькому напрямку ворог використовував тільки піхотне озброєння, з якого бив по опорних пунктах сил АТО в районі Пісків, Авдіївки і Невельського. З настанням сутінків російсько-терористичні бандформування суттєво активізувалися, особливо в передмісті Авдіївки і на Світлодарській дузі.