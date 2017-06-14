Доба в АТО: загинув один боєць ЗСУ, семеро отримали поранення

Протягом минулої доби бойовики здійснили 52 обстріли позицій ЗСУ в зоні проведення АТО на Донбасі, внаслідок чого один український військовий загинув, а семеро - отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook, передає replyua.net.
«На приморському напрямку очевидці зафіксували 22 обстріли позицій українських військовослужбовців. Зміцнення ЗСУ в районі населеного пункту Чермалик бойовики обстрілювали з мінометів калібру 120-мм, Водяного - з мінометів калібру 82-мм, в околицях Талаківки, Лебединського, Гнутового, Березового і Павлополю - з гранатометів і стрілецької зброї. Також бойовики застосовували зенітні установки, озброєння БМП і снайперів. Крім того, бойовики обстріляли житловий сектор населеного пункту Ольгинка, де були зруйновані будинки місцевих жителів і об'єкти інфраструктури», - йдеться в повідомленні.
До вечора 13 червня на донецькому напрямку терористи використовував тільки піхотне озброєння, з якого бив по опорних пунктах сил АТО в районі Пісків, Авдіївки і Невельського. З настанням сутінків російсько-терористичні бандформування значно активізувалися, особливо в передмісті Авдіївки і на Світлодарській дузі.