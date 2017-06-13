На Донбасі загинув відомий в Україні спортсмен

Внаслідок обстрілу в Луганській області загинув відомий український спортсмен, майстер спорту з карате Тарас Білоцький. Як інформує replyua.net, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр молоді та спорту Ігор Жданов. «Ще один український спортсмен віддав своє життя в битві за Україну. Наші щирі співчуття рідним і близьким майстра спорту з карате Тараса Білоцький, який загинув в зоні антитерористичної операції», - написав він.
Білоцький проходив військову службу в Збройних Силах України по мобілізації з березня 2015 по квітень 2016. В період з 31.07.2015 по 28.11.2015 безпосередньо брав участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. А вже з жовтня 2016 проходив військову службу в Збройних Силах України за контрактом. За словами Жданова, бійця поховали в його рідному місті Рівному.
Протягом минулої доби проросійські найманці 67 разів відкривали вогонь по позиціях українських ЗС в зоні проведення АТО на Донбасі. Відповідну інформацію надали у прес - штабі АТО у соцмережі Facebook. «В результаті ворожих обстрілів за минулу добу загинули двоє військовослужбовців ЗС України. Крім того, четверо наших воїнів отримали поранення і бойові травми », - йдеться в повідомленні.