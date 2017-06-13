Российский политолог выступил с тревожным прогнозом по войне на Донбассе

По мнению российского оппозиционного политолога Александра Сытина, для Кремля Донбасс является мощным повседневным информационным поводом, дающим возможность обвинить Украину во всех проблемах, в связи с чем российский президент будет в дальнейшем цепляться за него. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель».
«Москва изо всех сил пытается цепляться за Минский формат, осознавая, что только таким образом еще можно давить на Киев. Более того, Донбасс – это достаточно сильный информационный повод, благодаря которому во всех проблемах России можно обвинить Украину. С моей точки зрения, конфликт на Донбассе будет и далее пребывать в замороженном состоянии, порой он будет обостряться или затихать», - считает эксперт.
Немногим ранее Юрий Колесников, ветеран АТО, выразил мнение, что террористы самопровозглашенной «ДНР» обязательно продолжат атаковать Пески в Донецкой области, так как это – главное условие взятия под контроль Авдеевки. «Этот населенный пункт можно уничтожить, но не взять. Это аналогично Сталинграду. Так что Пески – это их главная цель», - считает военный.