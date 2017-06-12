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СпецтемаРоссийский журналист рассказал о шокировавшем его контрасте в Украине

На окупованих територіях зняли ролик про «роботу» на захопленому українському комбінаті

На окупованих територіях зняли ролик про «роботу» на захопленому українському комбінаті
Представники групи «Інформаційний спротив» повідомили, що на території так званої «Донецької народної республіки» терористи отримали завдання від ватажка Захарченка виготовити та поширити в середовищі неправдиву новину про те, що захоплений бойовиками «Докучаєвський флюсодоломітний комбінат» продовжує надалі «успішно» працювати, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

У «ІС» зауважили, що такі заходи керівництвом бойовиків були прийняті в зв’язку з реальною кризовою ситуацією, що спостерігається на підприємстві. Минулого тижня інформаційні ресурси так званої республіки розповсюдили сюжет, в якому показується, що з території комбінату нібито вивезли 20 вагонів наповнених готовою продукцією.

Варто нагадати, що раніше в групі «Інформаційний спротив» повідомляли, що мешканці тимчасово непідконтрольних офіційному Києву територій мають негативні настрої до керівництва так званих республік через те, що попередні місця їх роботи – так звані «націоналізовані» бойовиками підприємства – фактично припинили свою роботу і жителі регіону позбавлені засобів для існування.
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