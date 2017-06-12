Наемники из Польши и оружие из США: боевики на Донбассе заметили «подкрепление» ВСУ

Пророссийские террористы продолжают распространять заведомо неправдивую информацию о том, что в районе Желобка обостряется ситуация, и для этого придумываются самые разнообразные фейки. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook написал военный эксперт Дмитрий Тымчук. Согласно его информации, боевики утверждают, что «наемники из Польши» начали атаку одного из населенных пунктов.
«По неустановленным причинам, в самопровозглашенной «ЛНР» уже достаточно продолжительное время разжигается среди населения ненавистное отношение к полякам, и постоянно в СМИ распространяются слухи о «польских наемниках». Они якобы не смогли противостоять в бою с наемниками, оставили «самое новое оружие из США» и отступили в район Новотошковского»,- сообщил Тымчук. По его словам, пророссийскими террористами распространяется информация относительно расстрела оказавшихся в плену в ходе боев под Желобком боевиков, которых показывали в роликах СБУ.
«Иногда можно встретить некоторое уточнение – в область затылка из пистолетов перед строем бойцов «Правого сектора», - отметил Тымчук. Очередной фейк – о том, что в больницу Днепра везут «сотни получивших ранение укропов».