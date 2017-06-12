За минулу добу в зоні АТО загинуло 2 військових, 4 поранено

Протягом минулої доби бойовики 67 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ в зоні проведення АТО на Донбасі. Як інформує replyua.net, про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.
«Внаслідок ворожих обстрілів за минулу добу загинули двоє військовослужбовців ЗС України. Більше того, четверо наших військових отримали поранення і бойові травми», - наголошується в повідомленні.
Зокрема, на приморському напрямку з артилерії калібру 122-мм бойовики відкривали вогонь по укріпленнях ЗСУ в районі Павлопіль і Новогригорівка, а у Гнутовому використовували міномети калібру 120-мм. Також там, і в районі Новомихайлівки та Красногоровки, терористи відкривали вогонь з 82-мм мінометів. Крім того, біля населеного пункту Павлопіль бандити застосовували протитанкові ракетні комплекси. Впродовж минулої доби бандформування неодноразово обстрілювали зі стрілецької зброї, гранатометів і озброєння БМП позиції українських захисників в районі Талаківці, Лебединського та Водяного. На цьому ж напрямку порушення НЗФ режиму невикористання зброї вчора зафіксовані в районі Пісків і Верхньоторецьку, де бойовики били з мінометів різних калібрів і піхотного озброєння, а також поблизу Зайцевого.