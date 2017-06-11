Вашингтон закликав зупинити сутички на Донбасі

Сьогодні, 11 червня, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні зробило заяву з приводу ситуації на українському Донбасі, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Представники американського дипломатичного представництва наголосили, що протягом останніх двох тижнів на Донбасі було зафіксовано збільшення кількості обстрілів та жертв порівняно з аналогічним періодом в минулому році. Посольство США в Україні наголосило, що це неприйнятно обстрілювати житлові райони Донеччини та Луганщини. Саме тому представники офіційного Вашингтона виступили з закликом припинити військові зіткнення на сході України.
Слід нагадати, що за даними прес-центру штабу АТО, минулої доби було зафіксовано понад 70 обстрілів бойовиків. В результаті цього загинули 4 військовослужбовці Збройних сил України. Крім того, в результаті обстрілів ворожої сторони, 4 військові з української сторони отримали вогнепальні поранення, що різняться за ступенем тяжкості, і ще 3 осіб отримали бойові травми. Загалом сепаратисти відкривали вогонь на Донецькому, Луганському та Приморському напрямах.