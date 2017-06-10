Південно-Донбаський водовід знову працює – СЦКК

Сьогодні, 10 червня, вдалося відновити роботу Південно-Донбаського водоводу, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Таку інформацію оприлюднили представники прес-центру штабу антитерористичної операції, зазначаючи, що вони в свою чергу ці дані отримали в Спільному центрі з контролю та координації ( СЦКК). Зазначається, що близько 12 години завершились роботи по відновленню функціонування Південно-Донбаського водоводу. Наразі відомо, що насосна станція першого підйому об’єкту вже працює та здатна забезпечити питною водою мешканців Донбасу. Слід відмітити, що цю станцію вважають важливим вузловим об’єктом у системі водопостачання регіону. Нині, завдяки її роботі, вдалося перевести на штатний режим Донецьку фільтрувальну станцію, яка постачає воду для 600 тисяч осіб. Раніше ДФС функціонувала завдяки резервному джерелу водопостачання і цього, за словами експертів, було недостатньо.
Варто нагадати, що напередодні керівник міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко повідомляв, що споживачі регіону будуть забезпечені водою 10 червня з 22 години.