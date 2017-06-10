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Журналіст повідомив про активізацію бойових дій на Донбасі

Журналіст повідомив про активізацію бойових дій на Донбасі
У процесі боїв з проросійськими бойовиками в районі села Жолобок Луганській області 7 червня загинули двоє бійців 93-ї механізованої бригади ЗСУ, ще 19 отримали поранення. Як передає replyua.net, про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Юрій Бутусов. При цьому він зробив посилання на слова безпосередніх учасників бойових дій «Офіційно спочатку заявлявся один загиблий. Але тіло другого забрали тільки наступного дня», - пояснив він.

Бутусов додав, що просування українських бійців здійснювалося постійно протягом останніх 8 місяців і відбувається на різних ділянках в зоні АТО. Бої 7 червня стали резонансними в результаті паніки російського командування, ряду контактних боїв в цей день між невеликими бойовими групами піхоти, і застосування російської артилерії.

«Атаки відбувалися двома невеликими ударними групами чисельністю до взводу кожна, сформованими в складі батальйонів. Був зайнятий ряд тактично важливих позицій, а також зайнято маленьке село Жолобок з двох десятків будинків на самій трасі і знаходиться там опорний пункт противника. Наша артилерія підготовку атаки не здійснювала, танки не застосовувалися. Однак групи добровольців все одно пішли вперед», - написав журналіст.
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